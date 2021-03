«Vaccini a tutti, vaccini per tutti», l’appello della Uiltucs Molise e Fisascat Abruzzo Molise

“Che nessuno provi ad innescare la famosa “guerra dei poveri” – esordiscono Pasquale Guarracino, Segretario Generale della UILTUCS Molise e Stefano Murazzo, Segretario Aggiunto della FISASCAT Abruzzo Molise –“Tutta la popolazione molisana necessita dei vaccini anti Covid, nessuno escluso.”

“E di corsa, la classe politica molisana e più ancora qualche suo lacchè, invece di perdere tempo ed energie nel pontificare a quale settore bisogna dare priorità nelle vaccinazioni, dovrebbe cercare il modo per far arrivare vaccini per tutti, nessuno escluso.

Non esiste un settore che ha più diritto di un altro, la salute è un diritto di tutti, non soltanto di chi ha la fortuna di avere un datore di lavoro che riesce a fare arrivare dosi vaccinali per i propri dipendenti.

Caro nostro lacchè, battiti per tutti dalle segrete stanze, fai in modo che almeno il nostro piccolo Molise – già flagellato dai vertici della A.S.RE.M. e dal Presidente della Regione che con i loro “è tutto ok” ci hanno fatto sprofondare in zona rossa – abbia il primato di essere la prima regione d’Italia ad Aver garantito il vaccino anti Covid a tutta la sua popolazione, che è davvero esigua.

È ovvio che bisogna darsi delle priorità, ma con la disponibilità delle dosi vaccinali, si potrebbero garantire a distanza di pochi giorni da un settore all’altro.

È chiaro che chiediamo priorità per gli operatori dei servizi che più sono a contatto con il virus, ad esempio, chi ritira i rifiuti presso le abitazioni dei malati di Covid, gli addetti dei supermercati, gli operatori di vigilanza, gli addetti delle mense, delle pulizie, della ristorazione, dei servizi alla persona, gli operatori del commercio tutto: la lista è lunga, ma può e deve essere smaltita con le vaccinazioni.

Caro lacchè, non perdere tempo, datti da fare!” – concludono Pasquale Guarracino e Stefano Murazzo