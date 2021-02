Vaccini: a febbraio arriveranno le prime 3.510 dosi per gli over 80

Le prime dosi (3.510) del vaccino anti Covid destinate agli over 80 arriveranno in Molise nella settimana del 15 febbraio. Lo ha riferito, interpellato dall’ANSA, il presidente della Regione Molise, Donato Toma. In regione ci sono 26.257 ultra 80enni. «Appena avremo i vaccini – ha aggiunto il governatore della Regione Molise all’Ansa – partiremo con le somministrazioni. Il criterio che verrà usato, almeno questa è l’idea, sarà quello di partire dai più anziani».