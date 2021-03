Vaccini a Campobasso, cinquecento docenti chiedono di poterli fare a Isernia

Sono cinquecento i docenti di ogni grado e di ogni scuola che hanno firmato una petizione per essere vaccinati a Isernia, non vogliono andare a Campobasso al centro vaccini dell’Unimol. La loro istanza è stata inoltrata ai vertici di Asrem e Regione “per ragioni logistiche e di sicurezza” inoltrei docenti hanno interessato anche la Prefettura e il sindaco d’Apollonio.La richiesta è stata formulata attraverso una petizione inoltrata al direttore generale dell’Asrem Florenzano, al governatore Toma, ai commissari Giustini e Grossi. “Il disagio – affermano nero su bianco i docenti – sarebbe enorme poiché tutti dobbiamo essere accompagnati (per motivi di sicurezza), per raggiungere il PalaUnimol, e ciò comporterebbe permessi dal lavoro anche per i nostri familiari. Siamo, infatti, in zona rossa e non sono consentiti spostamenti in auto con persone diverse dai conviventi. È molto più semplice, dunque, trasferire i vaccini da Campobasso a Isernia, piuttosto che lo spostamento di tutto il corpo docente della provincia di Isernia e dei loro accompagnatori, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista degli inevitabili contatti. Dal resto, secondo il piano vaccinale originario, a Isernia era previsto un centro specifico presso l’Auditorium, dove già si syanno vaccinando i Carabiieri, con il coinvolgimento dei medici di base che avevano dato la disponibilità”.