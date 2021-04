Vaccini, 930 le somministrazioni odierne. Inoculato il 92,9% delle dosi consegnate

Procede la somministrazione delle dosi giunte in regione del vaccino anti Covid. Nella giornata odierna sono state somministrate 930 dosi: nella giornata odierna si apndati ben al di sotto del target stabilito dal commissario Figliuolo che prevede per la nostra regione 2600 dosi al giorno. Sino ad oggi, domenica 25 aprile 2021, sono state 107802 le dosi somministrate nella nostra regione da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid. 78897 il totale delle dosi Pfizer. 20471 il totale delle dosi AstraZeneca e 8434 quelle Moderna. 116.035 il totale delle dosi consegnate. La percentuale delle vaccinazioni sulle dosi consegnate è pari al 92,9%.