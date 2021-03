Vaccini, 2685 dosi ai privati convenzionati. In Molise a marzo oltre 40mila fiale

In Molise l’8,3% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino. I dati sono aggiornati alla giornata di ieri, venerdì 5 marzo. In totale sono state somministrate 25036 dosi, 16942 prime dosi e 8094 richiami.

Quasi conclusa l’immunizzazione di ospiti e operatori di Rsa e case di riposo che in totale in regione sono 96. Sono stati inoculati 9481 vaccini, 5196 prime dosi e 4285 seconde.

Negli ospedali della regione, invece, sono stati effettuati 2575 vaccini: al Cardarelli 1315, al Veneziale 712, al San Timoteo 465 e al Caracciolo 83.

Per quanto riguarda le strutture ospedaliere private convenzionate, sono state somministrate in totale 2685 dosi (tra prime e seconde). I privati accreditati che hanno fatto richiesta di vaccini sono 4: Villa Esther, Villa Maria, Gemelli Molise e Neuromed.

Di seguito la specifica che riguarda i privati accreditati.

C’è da considerare per quel che concerne i privati accreditati che l’Asrem ha fatto sapere, in due diverse circostanze, di non essere a conoscenza dei soggetti a cui le strutture somministrano i vaccini. L’Azienda Sanitaria consegna le dosi richieste dai privati, ma non acquisisce i dati relativi ai nominativi dei soggetti vaccinati.

Per la campagna vaccinale degli over 80, sono giunte 20492 adesioni e sono state effettuate 6184 dosi.

Over 80

Adesioni: 20492

Autosufficienti: 15534

Domiciliari: 4985

Vaccinati I dose: 6184

Autosufficienti: 5138

Domiciliari: 81

Le adesioni del personale scolastico sono state 5681, quelle delle forze dell’ordine 257.

La buona notizia arriva dalla previsione delle consegne delle dosi per l’intero mese di marzo. Dovrebbero arrivare in Molise in totale 42430 dosi: 3500 sono arrivate già nei giorni scorsi, mentre nelle prossime settimane dovrebbero arrivare altre 38920 dosi.

Infine da lunedì 1 marzo a mercoledì 10 marzo sono previste 4361 vaccinazioni per gli over 80. Che saranno distribuite in più punti della regione. I centri di somministrazione sono i seguenti:

Palaunimol Campobasso

Cardarelli Campobasso

Veneziale Isernia

San Timoteo Termoli

Vietri Larino

SS Rosario Venafro

Ambulatorio Bojano

Casa della Salute Riccia

Sala consiliare Agnone

Ambulatorio Trivento

Ambulatorio Frosolone

Casa della Salute Santa Croce di Magliano

Casa della Salute Montenero di Bisaccia

Casa della Salute Castelmauro