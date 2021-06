Vaccine Day, sabato e domenica le somministrazioni con il Pfizer

Due giornate di vaccinazioni libere in Molise. E’ quello che ha stabilito la cabina di regia dopo il successo del primo Vaccine Day che aveva visto la somministrazione di 2mila dosi di Johnson&Johnson.

Le due giornate saranno sabato 12 e domenica 13 giugno con le prenotazioni che saranno aperte domani. Questa volta, però, sarà somministrato il vaccino Pfeizer e saranno circa 5mila le dosi a disposizione dei molisani.

Tre i centri vaccinali che sono stati presi in considerazione: Bojano, Campomarino e un centro nella provincia di Isernia. Si tratta di una nuova accelerata che arriva dopo che la campagna vaccinale in Molise ha dato già ottimi frutti visto che la nostra regione è tra quelle dove sono state somministrate il numero maggiore di dosi in tutta Italia.