Vaccine day Molise, in meno di un’ora prenotate tutte le duemila dosi disponibili

In un’ora è stato raggiunto il limite massimo di adesioni disponibili per il vaccino day che in Molise si svolgerà domani, 8 giugno. Da questa mattina, 7 giugno, dalle ore 8, infatti era possibile prenotarsi al vaccine day Molise, giornata aperta a duemila somministrazioni, con adesione libera, di vaccino Janssen, del gruppo Johnson & Johnson. I molisani hanno risposto in massa e in meno di un’ora le dosi a disposizione sono state tutte prenotate. Le sedi di somministrazione saranno l’Ospedale Cardarelli e il Centro vaccinale Selvapiana a Campobasso; l’Ospedale Veneziale e il Centro vaccinale Auditorium a Isernia; l’ Ospedale CRI presso Ospedale S. Timoteo – Palairino a Termoli. Gli utenti hanno potuto scegliere di aderire indicando una delle tre città individuate: Campobasso, Isernia e Termoli. Gli iscritti riceveranno in giornata un sms con l’orario di convocazione e il centro vaccinale di somministrazione. Nei giorni scorsi era stato chiarito che essendo solo duemila le dosi a disposizione si seguirà il criterio della precedenza.