Vaccine day a Cerro al Volturno per tutti i paesi della valle. Più di mille persone che si stanno sottoponendo alle inoculazioni nel centro predisposto dal comune in accordo con Asrem, Regione ed Esercito. Ottima l’adesione come conferma il sindaco Remo Di Ianni, soddisfatto per l’iniziativa adottata dal suo comune.