Vaccine day a Campobasso, Isernia e Termoli: 1800 le dosi a disposizione

600 dosi per ogni città. L’8 settembre si parte nel capoluogo di regione, il 9 a Isernia e il 10 sulla costa

Tre giornate di vaccinazioni libere in Molise (IN BASSO LE LOCANDINE). Dopo i successi delle analoghe giornate organizzate nei mesi scorsi l’Asrem ha messo a disposizione altre 1800 dosi: 600 a Campobasso, 600 a Termoli e 600 a Isernia. Si partirà domattina, 8 settembre nel capoluogo di regione. 600 le dosi a disposizione presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso (sarà necessario esibire la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento; i minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o con delega). Il 9 settembre appuntamento presso l’Auditorium Unità d’Italia a Isernia (in corso Risorgimento 221) mentre venerdì 10 vaccinazioni al Palairino di Termoli (in piazza del Papa). In tutte e tre le città i punti vaccinali saranno aperti dalle 8 alle 18.