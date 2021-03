Vaccinazioni, Toma: “Obiettivo immunità di gregge”

«La possibilità di adoperare il vaccino AstraZeneca per gli over 55 coinvolgendo anche i medici di Medicina generale, unitamente alla circostanza che il Molise è un territorio a bassa densità demografica, potrebbe consentire di raggiungere l’immunità di gregge nella nostra regione in tempi brevi. Tale opportunità è legata, ovviamente, al fatto che ci vengano consegnate le dosi di vaccino così come ci è stato assicurato».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale.