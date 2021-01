Vaccinazioni Covid: in Molise per ora somministrate solo dosi Pfizer (9679)

Secondo le ultime notizie diramate dalla Asrem sul fronte del contrasto al Covi attraverso la somministrazione dei vaccini in Molise il totale delle vaccinazioni è di 9679 comprensivo di: 6757 (prime dosi); 2922 (seconde dosi); 6757 (prime dosi Pfizer); 0 (prime dosi Moderna); 2922 (seconde dosi Pfizer).

La fine della pandemia, purtroppo, è ancora lontana. Nonostante i tempi record di sviluppo del vaccino anti-Covid, ci vorranno ancora mesi per vaccinare gran parte della popolazione. Nel frattempo, abbiamo visto come il virus in questo periodo ha avuto la capacità di adattarsi ed evolversi, mutando e preoccupando gli esperti.

Ad oggi i vaccini si sono dimostrati efficaci anche contro le varianti individuate, ma un giorno potrebbe accadere il contrario, per questo motivo il CEO di Pfizer ha invitato governi e istituzioni a collaborare per accelerare i tempi di approvazione e distribuzione del vaccino. Questo non solo per far fronte all’attuale emergenza Covid, ma anche per garantire risposte celeri in caso di future pandemie.