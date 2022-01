Vaccinazioni a Pescolanciano, il sindaco ringrazia l’esercito

L’equipe sanitaria mobile dell’esercito continua il suo tour di vaccinazioni domiciliari nei centri del Molise. Un servizio prestato ai disabili gravi ed agli anziani che non possono raggiungere i centri di somministrazione del vaccino. Un’operazione capillare, voluta sull’intero territorio nazionale dal generale Figliuolo. Questa mattina, la squadra che opera in provincia di Isernia (nella foto) ha fatto tappa a Pescolanciano, ricevendo il plauso pubblico del sindaco Manolo Sacco:

“Oggi gli uomini dell’esercito hanno effettuato la vaccinazione a “domicilio” presso la nostra comunità,

Il mio grazie personale e a nome di tutta Pescolanciano, per la dedizione, la competenza e soprattutto la disponibilità nell’aver svolto un servizio di straordinaria importanza. Grazie davvero di tutto”.