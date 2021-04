Vaccinazioni a domicilio: “Scaricabarile e informazioni contraddittorie, questo è il Molise”

Riceviamo e pubblichiamo

“Spett.le Quotidiano del Molise, Vi scrivo nella speranza che riusciate a dar voce al disagio riguardante le vaccinazioni a domicilio

Sono passati oramai due mesi e mezzo da quel 10 Febbraio, giorno in cui son state aperte al pubblico le richieste per la vaccinazione.Molti fra i nostri nonni e genitori, parenti e amici, sono morti a causa del virus nell’attesa della tanto agognata dose, tuttavia la vaccinazione a domicilio continua a procedere lentamente, e con cali drastici nei weekend.

Lungi da me incolpare gli operatori sul campo che non ho dubbi stiano dando il 120% per la buona riuscita della vaccinazione, ma è evidente che oramai il ritardo organizzativo stia raggiungendo livelli imbarazzanti.

Ho contattato speranzoso l’ASRem, nelle ultime settimane, ma l’unica informazione che ho ottenuto è che a gestire la vaccinazione a domicilio è la Regione Molise.Allora, ho contattato la Regione Molise, sicuro di poter avere informazioni concrete e…Miracolo, è successo!”Contiamo di finire i domiciliari in 10 giorni” – recita la mail – “pertanto se non dovessero contattarla entro 5-6 giorni, ci chiami”.Finalmente una buona notizia!

… e allora, perchè starei scrivendo al Quotidiano del Molise?

Perchè, ovviamente, i giorni sono passati e nessuna comunicazione è pervenuta.

Allora, come suggeritomi dalla mail stessa, chiamo il call center indicato e, con mia grande (non) sorpresa, mi viene detto non solo che a gestire tutto è l’ASRem, ma mi viene anche suggerito di abbandonare l’idea della vaccinazione a domicilio e di portare il soggetto vulnerabile in un centro vaccinale.

Insomma, gare di scaricabarile, ritardi e informazioni contraddittorie, mentre la gente muore e i parenti dei soggetti vulnerabili son reclusi in casa nella speranza di non dover avere sulla coscienza i propri cari.

Nulla di nuovo, dopotutto questo è il Molise.”