Vaccinato perché a Capo della protezione Civile comunale, a Roccavivara botta e risposta tra sindaco e opposizione

Minni: «Non accetto il gesto perfido e il grottesco rovesciamento della realtà»

Emergenza Covid e somministrazione dei vaccini, polemica a distanza tra il gruppo di opposizione “Insieme per Roccavivara” e il primo cittadino Angelo Minni. L’opposizione accusa il sindaco di essersi vaccinato (mediante dose AstraZeneca) e di “aver offeso tutti i cittadini rocchesi” e che avrebbe potuto donare la sua dose agli “over 80 o alle categorie più fragili il personale ausiliario dei diversamente abili o gli insegnanti”.

Il sindaco in un lungo post affidato ai social ha invece spiegato le ragioni del suo gesto.

«Il sindaco di Roccavivara va contro l’appello dell’ANCI che invitava a rispettare il proprio turno e si vaccina- inizia la nota a firma del gruppo politico Insieme per Roccavivara – Il nostro piccolo comune ha vissuto sulla propria pelle gli effetti negativi della pandemia da Covid-19; non solo ci sono stati diversi concittadini che hanno contratto il virus ma alcuni di essi, purtroppo, sono stati ospedalizzati e, come accaduto recente, c’è anche chi purtroppo non ce l’ha fatta. È sotto gli occhi di tutti che la campagna vaccinale, per ragioni diverse, procede lentamente e con molte difficoltà con categorie di persone (over 80 e fragili) che non ancora riescono a ricevere nemmeno la prima dose di vaccino con le conseguenze che tutti conosciamo. Un ritardo inaspettato e soprattutto insperato poiché allunga la lotta contro il virus. Proprio pochi giorni fa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha effettuato la prima dose di vaccino rispettando il proprio turno senza ricorrere a nessuna corsia preferenziale e a nessun abuso di potere; il Presidente ha dato l’esempio, quell’esempio che dovrebbe essere il faro per ogni azione politica e morale di chi si mette al servizio delle istituzioni e dei cittadini. Purtroppo, i furbetti che campano sulle spalle dei cittadini e come ci si aspettava – si legge nella nota del gruppo di minoranza Insieme per Roccavivara – ci sono stati uomini della politica che hanno approfittato del loro potere per tutelare, ancora una volta, il loro interesse personale. Così ha fatto il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che in sua difesa ha affermato di essersi vaccinato “per dare fiducia ai cittadini”, chiamando in causa addirittura il neo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden…Dato questo atteggiamento del tutto irresponsabile ed egoistico, Antonio Decaro (presidente ANCI) è intervenuto in prima persona, richiamando il buon esempio e dicendo che “Ci sono tante categorie di lavoratori esposti e fragili, che dovrebbero essere vaccinati prima di noi. Noi sindaci aspetteremo il nostro turno”. Questo appello però non è arrivato (o meglio non è voluto arrivare) alle orecchie del nostro sindaco il quale, proprio come i furbetti sopra riportati, ha approfittato della sua autorità per farsi il vaccino…è proprio il caso di dire..Vaccinato Rocco Vaccinata tutta Rocca. Ancora una volta, con le sue azioni il Sindaco ha fornito l’esempio per tutta la comunità e ci ha dato un grande esempio di servizio per il bene comune. Scrivere queste parole ci rattrista ma soprattutto ci indigna perché, con il suo gesto, il sindaco non solo ha abusato del suo potere ma ha letteralmente offeso tutti i cittadini rocchesi. Il sindaco avrebbe potuto dare l’esempio e, dato lo stato della campagna vaccinale nella nostra regione, avrebbe potuto cedere la sua dose e donarla a chi ne è (ancora adesso) più bisognoso come le persone fragili, gli over ottanta, il personale ausiliario dei diversamente abili o gli insegnanti:persone che quotidianamente sono esposti ad un rischio elevato di contrarre il virus e di subire i danni che esso comporta. Questo sì che sarebbe un ottimo esempio. Certamente il sindaco, in sua difesa, addurrà che è il responsabile del gruppo di Protezione Civile (nomina che gli spetta per legge e non dettata da una sua libera scelta) ma questo non giustifica il suo abuso non solo perché il sindaco non è mai stato attivo sul campo nell’ambito della Protezione Civile ma anche e soprattutto perché il sindaco avrebbe avuto il dovere morale di rinunciare al vaccino per dare l’esempio e lasciare spazio a chi ha davvero bisogno di quest’ultimo. Nulla da contestare ai membri della Protezione Civile che hanno ricevuto il vaccino in quanto LORO sono i VERI Operatori sul campo, veri VOLONTARI. Grazie sindaco per aver dimostrato ancora una volta il tuo grande spirito di servizio per la comunità di Roccavivara; grazie per aver dato l’ennesimo esempio da NON seguire…insomma grazie per essere andato un’altra volta Oltre».

Dopo la nota non si è fatta attendere la replica del sindaco Angelo Minni, affidata ai social: «Negli ultimi giorni, in Italia, stiamo assistendo a una vera e propria crocifissione di chi fa il vaccino “AstraZeneca” prima degli altri a prescindere dalla liceità dell’atto. Il caso vuole che a montare queste polemiche, spesso, siano proprio quei partiti politici abituati a non argomentare, abituati alla “teoria del complotto”, quei partiti politici che vogliono fare consenso anche sulle problematiche fisiologiche di una pandemia secolare, evento unico della storia se messo in relazione come una delle conseguenze del mondo globalizzato.

È noto a tutti che il generale Figliuolo per la gestione della campagna vaccinale ha scelto me, in qualità di sindaco del più bel Comune d’Italia. Quindi ho il grande potere di decidere a chi togliere i vaccini, a chi dare i lotti scaduti, a chi fare saltare la dose. Così oggi ho negato il diritto di vaccinarsi a centinaia di concittadini. Però mi sono preso tutti i rischi degli effetti collaterali, non facendoli correre a chi si sta indignando.

Mi piacerebbe fosse vero tutto questo. Invece, semplicemente, ho avuto diritto a fare il vaccino in quanto Capo della Protezione Civile, come tutti gli altri iscritti del gruppo comunale che ne hanno avuta la possibilità.

Cercherò, di seguito, di riportare i dati di quanto accaduto nella massima trasparenza possibile:

– il 22 Febbraio 2021 la Regione Molise ci chiedeva di comunicare un elenco degli iscritti al Gruppo Comunale di Protezione Civile per sottoporli a vaccino. Tra questi nominativi veniva comunicato anche quello del Sindaco in quanto Autorità Comunale di Protezione Civile, oltre che di Pubblica Sicurezza e Sanitaria.

– Il 7 Marzo 2021 la Regione Molise apriva le adesioni alla vaccinazione per i membri della Protezione Civile. In qualità di Sindaco, come già detto, rivesto il ruolo di Capo della Protezione Civile Comunale, organismo che lavora a stretto contatto con l’Ente Pubblico e che in questi mesi ha collaborato anche in tante azioni per il controllo della pandemia sul nostro territorio comunale.

– Il 21 Marzo 2021 in Molise sono partite le vaccinazioni per i volontari della Protezione Civile.

– Il 22 Marzo 2021 vengo contattato dalla Sala Operativa della PC regionale per comunicarmi che il 24 mattina dovevamo presentarsi al centro vaccinale di Isernia.

– Il 23 Marzo 2021 pomeriggio, sapendo delle polemiche che si sarebbero innescate sulla mia vaccinazione, contatto nuovamente la Sala Operativa della PC regionale per chiedere se era il caso che io facessi il vaccino per le ragioni su esposte. La risposta del funzionario è stata: “Lei è il Capo del Gruppo Comunale di Protezione Civile e in quanto tale ha tutti i diritti per vaccinarsi domani mattina”.

– Il 24 Marzo 2021 ho effettuato la prima dose di “AstraZeneca” insieme ad altri membri della Protezione Civile del nostro comune.

Non ho saltato nessuna lista, ho aspettato il mio turno e ho fatto il mio dovere. Non ho fatto il vaccino in qualità di Sindaco e mi trovo perfettamente concorde con l’opinione di Decaro che anche i sindaci debbano aspettare il proprio turno e, infatti, ho atteso il mio momento. Gli insulti che arrivano da chi mi odia a prescindere, ci stanno. Loro vivono di quello. Fa parte del gioco. Ma ciò che non accetto è il gesto perfido e il grottesco di rovesciamento della realtà. Ho fatto un’azione, nella totale regolarità, per aiutare la campagna vaccinale del mio paese dentro una pandemia e ciò che ottengo è odio puro. Le polemiche mi divertono, le critiche sono la base del dialogo democratico ma questa polemica mi rattrista, perché si configura come una calunnia e un atto profondamente denigratorio verso la mia persona dal punto di vista umano più che politico. Se posso comprendere che qualche giovane possa arbitrariamente calunniare la mia persona (siamo stati tutti giovani) non posso accettare che dietro questo osceno gioco delle parti ci siano degli individui che godano che una persona venga attaccata dal punto di vista della sua dignità umana. In questi mesi mi sono speso tantissimo per la pandemia e continuo ogni giorno a lavorare per proteggere la mia comunità, i nostri anziani, i nostri ragazzi e i nostri bambini. Non ho mai mollato, anche nei momenti più complicati quando tutto sembrava rotolare verso una deriva spaventosa e catastrofica. In silenzio e a testa bassa ho aiutato sempre le persone coinvolte, mi sono preso cura di loro e dei loro cari e tempestivamente ho edotto la popolazione tutta delle ulteriori novità nella più assoluta trasparenza. Abbiamo aiutato moltissimi over 80 nelle prenotazioni per i vaccini e in queste ultime settimane lo stiamo facendo anche con le categorie più fragili e vulnerabili.

A chi mi addita di non essere un vero VOLONTARIO del servizio civile, risponderei che ci sono persone che non sono attive da più di un anno, eppure la famigerata dose “AstraZeneca” per loro c’era ed è stata somministrata. Non è opportunismo questo? O si tratta semplicemente di rispettare una procedura sanitaria regionale?

Questa controversia, non fa che amareggiarmi; continuo, però, a sognare un paese diverso, un paese dove l’amore possa sostituire i rancori di chi non vuole accettare che la vita è fatta di cambiamenti fuori e dentro di sé».