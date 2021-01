Vaccinato a 101 anni: onorato di ricevere questo dono

La campagna vaccinale di Riccia è partita questa mattina (12 gennaio) anche nella casa di riposo “La Sfinge”. Sono stati vaccinati 20 ospiti e 11 operatori, ancora manca qualcuno tra gli operatori ma nei prossimi giorni lo faranno tutti. Tra i vaccinati anche un ultracentenario, di 101 anni, che si è detto “onorato di ricevere questo dono”. Non ci sono stati problemi e gli ospiti della casa erano felici tanto che un’arzilla nonnina ha detto che nel suo vaccino c’erano “i baci della figlia che in tutti questi mesi non ha potuto ricevere!”

Il sindaco Pietro Testa ha definito la giornata odierna storica per Riccia. “La campagna vaccinale è partita da un luogo delicato che ospita la memoria di questo paese” . Nel mandare un abbraccio virtuale a tutti gli ospiti e agli operatori, ha voluto ricordare come grazie al loro impegno e alla loro bravura, la casa di riposo è stata sempre Covid free.Un plauso sicuramente va alla Presidente della Comunità alloggio per anziani, Emiliana Coromano: “È il giorno che aspettavamo da tanto, il nostro vaccine-day, il vaccino della speranza! In quel vaccino ci sono tutti gli abbracci e i baci che i nostri anziani sperano di dare al più presto ai loro cari. Noi ci crediamo e continuiamo a ripetere che “insieme ce la faremo” e per questo abbiamo scelto di vaccinarci tutti”.