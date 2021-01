Prosegue senza particolari intoppi la campagna di immunizzazione prevista dalla Asrem impegnata sul fronte del contrasto al Coronavirus. Oggi (7 gennaio) a ricevere i vaccini sono stati i 36 ospiti e gli operatori sanitari della Casa di accoglienza per anziani “Villa Anna” di Campobasso. Un passo importante per una struttura che, fra l’altro, fino ad oggi è sempre stata Covid free come ha sottolineato il responsabile Diego Marcos, giustamente fiero del lavoro svolto dall’intero staff sanitario ed amministrativo, infermieri, assistenti sociali e operatori socio sanitari che hanno fatto delle parole “sicurezza comune” un vero e proprio motto. I vaccini sono stati somministrati il giorno dopo la ricorrenza dell’Epifania che è stata anche occasione di gioia condivisa con piccoli ma significativi doni.

Vaccinati ospiti e operatori della Casa di riposo “Villa Anna” di Campobasso Indietro 1 di 32 Avanti