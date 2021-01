«Vaccinare tirocinanti di nosocomi e strutture sanitarie delle facoltà di medicina e scienze infermieristiche»

A chiederlo il rappresentante degli studenti all’interno del Senato accademico Unimol

In una nota inviata al Commissario ad Acta alla Sanità Giustini, al Presidente Toma, al direttore Asrem Florenzano, al sub commissario Grossi e al direttore per la salute , Gallo, il rappresentante degli Studenti in Senato Accademico dell’Università degli Studi del Molise «sottolinea la necessità delle vaccinazioni per gli studenti tirocinanti all’interno dei nosocomi e delle strutture sanitarie, al fine di poter riprendere in sicurezza le attività pratiche sospese da quasi un anno. In particolare, chiediamo di vaccinare gli studenti di Medicina e di Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi del Molise. La nostra richiesta è supportata sia dagli organi accademici sia dalla Commissione Giovani dell’Ordine dei Medici di Campobasso. Come noto, la vaccinazione per gli studenti è stata già effettuata in altre regioni. Chiediamo pertanto, come già discusso dalla Conferenza dei Rettori, di procedere alla vaccinazione degli studenti che intendono riprendere quanto prima a pieno la propria formazione in ossequio ai piani formativi previsti dalla vigente normata».