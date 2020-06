Vacanze regalate a chi vuole scoprire il Molise omaggiato dal New York Times

Domani (sabato 20 giugno) alle 11 a S. Giovanni in Galdo la presentazione del progetto “Regalati il Molise” degli “Amici del Morrutto”

San Giovanni in Galdo regala vacanze a chi vuole scoprire la regione che il New York Times ha inserito tra le 52 mete del mondo da visitare quest’anno. Con il progetto “Regalati il Molise” – ideato e promosso dall’associazione “Amici del Morrutto” assieme all’amministrazione comunale – durante tutta l’estate 2020 verranno offerti 40 soggiorni di una settimana ciascuno, nelle case del suggestivo borgo antico del paese.

Una vera e propria vacanza a costo zero con una finalità ben precisa: ridare vita ai piccoli e sconosciuti centri del Molise e farli scoprire a visitatori italiani e stranieri proprio nell’anno zero del turismo mondiale, anno nel quale, a causa dell’emergenza sanitaria, tutti gli schemi tradizionali delle vacanze, legati soprattutto alle grandi mete, sono saltati. Il progetto sarà presentato alla stampa domani, sabato 20 giugno, alle ore 11, in Largo della Chiesa, nel borgo antico di San Giovanni in Galdo.