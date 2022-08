Vacanze in Molise, Termoli verso il sold out nel weekend di ferragosto: ‘vendute’ il 98% delle disponibilità

Anche la montagna molisana vede le destinazioni non più disponibili all’80%, paesi come Capracotta si avviano verso il tutto esaurito per la settimana più gettonata dell’anno

Promette bene la settimana di Ferragosto, da venerdì 12 a mercoledì 17, sul fronte del turismo: la città di Termoli risulta quasi sold out.

Già “vendute” il 98% delle disponibilità di offerte online (fonte Booking.com) mentre c’è ancora qualche disponibilità nei centri limitrofi, come Campomarino e Petacciato.

Anche la montagna molisana vede le destinazioni non più disponibili all’80%, paesi come Capracotta si avviano verso il tutto esaurito per la settimana più gettonata dell’anno.

Ciò che resta è a prezzi davvero proibitivi: a Termoli, per due persone (5 notti), si sfiorano i duemila euro, cifre non per tutti… anzi. Più accessibile, ma siamo sempre sui mille e trecento euro, per la stessa modalità di soggiorno ma nel paese altomolisano, meta gettonata da chi desidera evitare il caos delle spiagge e soprattutto da chi – almeno nelle ore notturne – vuole ‘respirare’ e non risultare schiavo di condizionatori o ventilatori.

Rispetto allo scorso anno, quando erano del tutto assenti in questa estate si sta assistendo al ritorno nelle strutture di turisti tedeschi, polacchi, svizzeri. Inoltre già dall’inizio del mese c’è stato un ritorno importante di turisti giovani quindi non solo concentrati nel weekend di Ferragosto.