Vacanze, il Molise è la meta più ‘low cost’ in Italia

Secondo il sito “Si viaggia”, il Molise è la meta economica per eccellenza dove trascorrere le vacanze estive. Secondo i dati raccolti dal motore di ricerca per Case Vacanza ‘Holidu’, in regione i prezzi risultano essere i più bassi d’Italia durante il periodo estivo. Si possono trovare spiagge bellissime e poco affollate – si legge nell’articolo dedicato – perfette per chi cerca un po’ di relax lontano dalla calca di turisti.

In particolare, tra le mete suggerite c’è Marina di Petacciato delineata come “piccola perla della Costa verde molisana”. Con la sua bellezza selvaggia e le sue acque cristalline, così descrive la località marittima il sito “Si Viaggia”. Citata anche Termoli e in particolare la spiaggia di Rio Vivo amata da chi ama gli sport d’acqua.

FOTO VIAGGIANDO ITALIA