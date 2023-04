Va in testacoda e si schianta contro il guardrail, paura sulla Statale 87

Incidente stradale questa mattina, lunedì 24 aprile, lungo la Strada Statale 87, precisamente al chilometro 121 in territorio di Vinchiaturo. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, la persona al volante di una Bmw ha perso il controllo della propria auto, andando in testacoda e schiantandosi contro il guardrail. Fortunatamente non transitavano veicoli in quel momento nella corsia di marcia opposta e così si è evitato il frontale. Miracolata la persona alla guida del veicolo che se l’è cavata con qualche escoriazione ma tanto spavento. Ad aver contribuito al sinistro, con molta probabilità, l’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta in mattinata in quella zona. Ad ogni modo spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche personale Anas per regolare la circolazione che, comunque, non ha subito rallentamenti.