Va al supermercato per fare la spesa e gli rubano l’auto

Era andato al centro commerciale per fare la spesa ma, quando è uscito, della sua auto non c’era più traccia. Ladri in azione domenica sera, poco dopo le 19, nel parcheggio antistante il centro commerciale a Montenero di Bisaccia. Nel mirino dei malviventi è finito un giovane di Schiavi di Abruzzo, proprietario di un’Alfa Romeo Giulietta.

L’automobilista, dopo aver fatto la spesa, è uscito dal centro commerciale e non ha più trovato la sua auto. Al proprietario del mezzo non è rimasto altro da fare che avvertire i carabinieri. Purtroppo il giovane è solo l’ultimo di una lunga serie di vittime di furti di auto messi a segno sulla costa molisana.

Quasi sempre le vetture rubate finiscono in Puglia: si tratta di un fenomeno che le forze dell’ordine cercano di contrastare in tutti i modi. Uno degli ultimi episodi risale a un mese fa: due ladri sono stati bloccati, durante la fuga verso la Puglia, vicino Termoli dai Carabinieri, in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato, danneggiamento e riciclaggio.