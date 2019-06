Va al bar a giocare a carte e gli svaligiano casa

REDAZIONE

ISERNIA

Il primo caldo è tardato ad arrivare, ma nei piccoli centri in provincia di Isernia è abitudine diffusa, dopo un’intensa giornata all’insegna della calura, fermarsi a ristorarsi al bar del paese. Peccato, però, che questa volta mentre beveva una bibita fresca e si dilettava in un’avvincente partita a carta i ladri facevano visita nella sua abitazione, portando via contanti e preziosi. Protagonista della vicenda un pensionato.

Ennesimo furto a Sessano del Molise. L’episodio è avvenuto questo fine settimana. Anche questa volta i malviventi hanno agito in pieno giorno, in una villetta indipendente, in cui vivono due pensionati da poco tornati nel centro in provincia di Isernia dopo una vita trascorsa all’estero. L’uomo aveva da poco accompagnato la moglie a fare una visita a una parente; subito dopo, al posto di tornare a casa, ha deciso di tirare dritto. Ad attenderlo una bibita fresca e un mazzo di carte “Napoletane”. Il tempo di una partita e, prima dell’imbrunire, dopo aver ripreso la moglie, la coppia ha fatto ritorno presso la loro abitazione. Qui i due coniugi hanno fatto l’amara scoperta. Durante la loro assenza, di poche ore, alcuni malviventi si erano introdotti all’interno della villetta, mettendo a soqquadro tutti i piani e portando via circa 600 euro in contanti e tutto l’oro nascosto in casa. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione. L’episodio ha destato molto clamore in paese. Si tratta, infatti, del terzo furto avvenuto a Sessano in meno di un mese. Nelle scorse settimane, infatti, i ladri, sempre in pieno giorno, avevano svaligiato un’altra abitazione. Erano appena trascorse le 21, invece, quando alcuni malviventi si erano introdotti in Municipio. In quest’ultimo caso, però, i ladri non avevano fatto in tempo a portare via nulla, perché scoperti da un poliziotto fuori servizio che aveva visto la porta d’ingresso forzata.