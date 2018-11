Va a funghi e si perde nella boscaglia, 89enne ritrovato nella notte

VENAFRO

Si sono concluse con successo le ricerche dell’89enne di Venafro, che ieri pomeriggio si è perso nella zona Pietra Bianca, mentre era alla ricerca di funghi.

I familiari, non vedendolo rientrare, hanno allertato i carabinieri. Immediatamente attivato il dispositivo ricerca persone; sul posto sono convogliate alle ricerche anche la Protezione Civile dei Vigili del Fuoco in Pensione di Venafro, con un cane addestrato e proveniente dal campo della Protezione Civile di Campochiaro. Poco prima delle ore 22, la buona notizia: Giosuele Colella è stato ritrovato in buone condizioni di salute. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che l’uomo sia scivolato in un grosso acquitrino senza riuscire a venirne fuori. Infatti gli uomini della Protezione Civile hanno dovuto faticare non poco per poterlo tirare fuori dalla fanghiglia. Ha partecipato alle ricerche anche il Capitano Giacona, Comandante della Compagnia Carabinieri di Venafro. L’uomo è stato trasportato dal 118 presso l’ospedale Veneziale di Isernia e subito dimesso. Cast