Va a fare jogging e viene aggredito da due pastori tedeschi

REDAZIONE TERMOLI

Era andato a fare jogging per allenarsi in vista della mezza maratona di San Benedetto del Tronto quando, all’improvviso, è stato attaccato da due cani. Mattinata di terrore per un runner dilettantistico di Portocannone. L’uomo era uscito di casa verso le 9.15 quando all’altezza di via Madonna Grande si è visto avvicinare da due pastori tedeschi che lo avrebbero aggredito. Il giovane ha provato a reagire, a dare loro dei calci per allontanarli ma i due cani lo avrebbero scaraventato a terra. Le urla del runner hanno attirato alcuni residenti della zona che sono corsi in suo aiuto e hanno fatto fuggire i cani. I cani per fortuna non lo hanno morso ma nella caduta il runner avrebbe battuto violentemente le ginocchia. Nei confronti dei proprietari dei cani, adesso, potrebbe scattare una denuncia.