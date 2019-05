Va a fare colazione al bar e gli rubano l’attrezzatura dal furgone

Va a fare colazione e gli rubano trapani e altra attrezzatura dal furgone. Nemmeno il tempo di gustarsi un caffè mattutino che l’uomo si è visto portar via materiale per diverse centinaia di euro. L’episodio è avvenuto ieri mattina a Roccaravindola, intorno alle 8.

Protagonista, suo malgrado, un artigiano del posto. L’uomo, dopo aver parcheggiato il suo furgone, è entrato in un noto bar di via Taverna. Ha ordinato il solito e dopo aver pagato si è diretto nuovamente verso il mezzo pronto a iniziare una nuova giornata di lavoro. Ma una volta arrivato neipressi del furgone ha notato che lo sportello posteriore era spalancato. Subito dopo l’amara scoperta qualcuno aveva trafugato alcuni attrezzi. Al momento sembrano mancare all’appello alcuni attrezzi da lavoro, un martello pneumatico e qualche trapano. Trafugato. L’episodio ha lasciato di stucco l’artigiano, anche perché il portellone posteriore era chiuso a chiave. Qualcuno, dunque, ha agito velocemente, riuscendosi a portare via il bottino. Sul posto i carabinieri della stazione di Montaquila che stanno indagando sull’accaduto, cercando di reperire più indizi possibili. Non è escluso che i militari dell’Arma visioneranno le telecamere di videosorveglianza istallate dal proprietario del bar, con la speranza che abbiamo inquadrato il responsabile del furto.