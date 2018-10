Va a caccia di funghi ma si perde nei boschi, salvato da carabinieri e vigili del Fuoco

REDAZIONE ISERNIA

Si era perso nei boschi tra Carovilli e Vastogirardi mentre era alla ricerca di funghi. Ritrovato dopo qualche ora dai Vigili del fuoco di Isernia. Brutta avventura per un cittadino altomolisano, di cui al momento ancora non si conosce l’età, che nel primo pomeriggio di oggi aveva parcheggiato la propria auto a bordo strada e si era addentrato nella fitta vegetazione. Dopo un lungo tragitto ha perso l’orientamento e non riusciva più a tornare indietro e ritrovare la sua auto. Per fortuna aveva con sé il telefono cellulare con il quale ha subito allertato i carabinieri di Agnone che hanno dato il via alle ricerche insieme ai Vigili del fuoco. Dopo qualche ora l’uomo è stato ritrovato sano e salvo. Per lui solo tanto spavento.