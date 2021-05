Utilizzare il Distretto militare come centro vaccinale: la proposta di tre consiglieri passa all’unanimità

Si è chiusa intorno alle 12.45 la prosecuzione del Consiglio comunale di Campobasso, che ha ultimato i lavori odierni facendo segnare una piena convergenza tra le forze politiche. La proposta più importante e significativa è giunta dai banchi dell’opposizione (consiglieri Esposito, Colagiovanni e Fasolino), con la richiesta di utilizzo del Distretto militare come centro vaccinale: un ordine del giorno per attivare una verifica sulla fattibilità attraverso un sopralluogo. Ventisei i voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. “Il distretto militare – ha spiegato Esposito (Forza Italia) – ha già personale al servizio dello Stato e può attivare protocolli stabili. Ulteriormente la posizione centrale garantirebbe anche il facile raggiungimento da parte di quei cittadini che utilizzano servizi di trasporto pubblico. La presenza del Generale Figliuolo in Molise, prevista in settimana, può essere una buona occasione per portare alla Sua attenzione il deliberato di Consiglio”.

Restano alcune perplessità e alcuni punti da approfondire – rimarcati anche dal sindaco Gravina e da alcuni consiglieri di minoranza – ma “il clima assolutamente costruttivo intorno al quale si è sviluppato il dibattito – ha spiegato il primo cittadino – è uno spunto importante per ragionare insieme”.

Le altre notizie dall’assise. In precedenza, maggioranza e opposizioni avevano votato insieme (con 25 voti a favore e nessun voto contrario o astenuto), la mozione presentata dai consigliere del PD Trivisonno, Chierchia, Salvatore, e del consigliere di La Sinistra per Campobasso, Battista, in ordine alle iniziative in ossequio alla memoria di Mario Paciolla e per la richiesta di verità sulla morte del cooperante ONU in Colombia. Passa anche la mozione sull’Urbanismo tattico a Campobasso, la seconda di giornata giunta dai banchi dem. Ventiquattro i voti a favore e un solo voto contrario, quello del consigliere Annuario di Fratelli d’Italia. le.l.