Utenti in fila sotto il sole in attesa del vaccino, la Croce Rossa installa un gazebo davanti al “Veneziale”

Nella mattinata odierna il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana ha provveduto a installare un gazebo nella zona adiacente al punto vaccinale anti-covid, presso l’ospedale “F. Veneziale”. La tensostruttura servirà a limitare i disagi agli utenti che attendono il proprio turno all’esterno, soprattutto a seguito della forte ondata di calore che sta interessando il capolugo pentro negli ultimi giorni.

“Dopo essere stati coinvolti dal sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio e dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, ai quali va il nostro ringraziamento per la sensibilità dimostrata in merito alla problematica, una squadra di nostri Volontari ha provveduto a montare un ampio gazebo che permetterà ai cittadini di ripararsi all’ombra, soprattutto nelle ore più calde della giornata”, ha dichiarato il presidente della CRI Isernia, Fabio Rea. “Esprimo la soddisfazione di tutto il sodalizio per lo spirito collaborativo instauratosi tra la nostra associazione e le istituzioni locali e regionali. A tal proposito – ha continuato il presidente – ricordo che, a seguito della convenzione stipulata a livello nazionale tra Croce Rossa Italiana e il Corpo dei Vigili del Fuoco, mercoledì e giovedì scorso abbiamo preso parte a un’esercitazione operativa denominata “Mainarde Search and Rescue 2021”, organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia nei pressi del lago di Castel San Vincenzo”. Coordinati dal Delegato Regionale per l’Emergenza del Comitato CRI Molise, Gianfelice Antonicelli, e dallo stesso presidente Rea, i Volontari della CRI di Isernia del N.O.A.E.S. molisano , Nucleo Operativo di Emergenza e Soccorso della Croce Rossa, e del Comitato Regionale sono stati impegnati in operazioni sanitarie in diversi scenari simulati, tra cui il ritrovamento di un individuo disperso nei boschi e l’assistenza a feriti coinvolti in una serie di crolli provocati da una forte scossa di terremoto.