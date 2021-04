Usura ed estorsione bancaria, il gip rigetta la richiesta di archiviazione

L’avvocato Iosa: “Una prima vittoria per una piccola impresa edile contro un colosso bancario”

Il Gip del Tribunale di Campobasso ha rigettato la puntuale richiesta di archiviazione della locale Procura della Repubblica in materia di usura ed estorsione bancaria, dando ragione ad una piccola impresa edile del Molise contro il colosso bancario UniCredit S.p.A.

L’impresa, assistita legalmente dall’avvocato Luigi Iosa (in foto) in sede penale e ha come consulente tecnico di parte il dott. Gennaro Baccile.

Una bella soddisfazione per la SOS Utenti soprattutto alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, sempre più filobancari. L’avvocato Marcella Stasulli, che difende la menzionata azienda in sede civile, aveva già ottenuto la cancellazione della segnalazione a sofferenza della stessa nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. Il Pubblico Ministero non aveva nominato un suo consulente tecnico ex art. 359 c.p.p.