Usura ed estorsione arrestato a Cassino commerciante di Isernia

Estorsioni e usura a Formia: scattano gli arresti per due commercianti originari di Isernia e della Campania. Le indagini sono state portate avanti dal Commissariato di Polizia di Formia. Gli agenti del Vice Questore Aurelio Metelli hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare in carcere, richieste dal sostituto procuratore di Cassino Emanuele De Franco ed emesse dal Gip del Tribunale Salvatore Scalera. I due, Francesco Guerra (55 anni) e Francesco Bencivenga (48 anni) sono rispettivamente originari di Isernia e Napoli ma residenti a Formia. Sono accusati di usura ed estorsione dopo la denuncia-querela, presentata il 25 marzo, da parte di un imprenditore 57enne di Formia gravitante nell’ambito dell’elettronica. Secondo gli inquirenti, i due presunti usurai avrebbero operato uno indipendentemente dall’altro nell’attività criminosa ai danni dell’imprenditore di Formia. Le prove a loro carico sarebbero messaggi e telefonate minacciose e intimidatorie al fine di ottenere soldi per un valore di quasi 24mila euro. Denaro che, una volta pagato dall’imprenditore, è stato sequestrato attraverso due perquisizioni domiciliari.

Le attività di strozzo messe in piedi dai due commercianti partirebbero dal 2017.