Usura, 900 famiglie a rischio in Molise: in campo la “Rete per la legalità”

L’iniziativa Sos Impresa di Campobasso per sostenere le aziende in difficoltà

“Il momento è difficile. Pandemia e inflazione stanno mettendo in difficoltà famiglie, commercianti, artigiani e piccole imprese ma noi siamo qui per aiutare, attraverso un sistema di tutele e di assistenza, tutte le persone a rischio di usura ed estorsione”. La dichiarazione è della Presidente di S.O.S. IMPRESA Rete per la legalità Campobasso e Isernia, Mariassunta Palazzo che è intervenuta al convegno organizzato, venerdì 11 novembre 2022, presso l’Auditorium “Molise Cultura” dalla Scuola Forense del Molise, dall’Ordine degli avvocati di Campobasso, da S.O.S. impresa Rete per la Legalità di Campobasso ed Isernia e da A.SE.C. Confesercenti Campobasso. Un momento intenso di confronto alimentato dai contributi di riflessione degli avvocati Vincenzo Boncristiano e Alessandro Motta che con puntualità hanno illustrato gli strumenti legislativi a disposizione delle vittime dell’usura e delle estorsioni. Minuzioso e puntuale il contributo della dottoressa Anna Rita Carollo, sostituto procuratore del Tribunale di Campobasso che ha evidenziato come le iniziative investigative possono avviarsi solo dopo la denuncia di parte.

Secondo la CGIA di Mestre, in Molise ci sono almeno 900 famiglie a rischio usura ma sono in pochi quelli che denunciano. “Dal 2018 ad oggi – ha detto il presidente nazionale di S.O.S. impresa Luigi Cuomo – i casi di persone che sistematicamente si rivolgono al mercato illegale del denaro sono aumentati almeno del 50 per cento. Lo fanno per bisogno e perché il mercato legale del denaro e cioè le banche rifiutano a chi non ha garanzie per qualsiasi prestito”.

Le denunce sono ancora pochissime. Solo 3 in Molise nell’ultimo anno. La situazione più difficile è quella del basso Molise dove la criminalità pugliese si è ben insediata e sta mettendo le mani sulle aziende in difficoltà. S.O.S. IMPRESA Rete per la legalità di Campobasso e Isernia, si dichiara pronta a raccogliere le istanze delle famiglie, dei commercianti, degli artigiani in difficoltà mettendo a disposizione di tutti gli strumenti di assistenza anche legale per avviare il percorso di denuncia e di accesso ai benefici previsti dalla legge. S.O.S. IMPRESA Rete per la legalità di Campobasso e Isernia, infine, rinnovando l’impegno a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul territorio e nelle scuole ringrazia, quanti hanno ritenuto di partecipare al convegno: cittadini, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni, relatori e si impegna a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul territorio e nelle scuole.