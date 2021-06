Ussi Molise presenta ‘Allena il modo di vedere lo sport’

L’importanza dell’attività fisica per il benessere generale della persona è il tema al centro del convegno organizzato dall’USSI Molise e in programma dopodomani, giovedì 17 giugno 2021 a partire dalle ore 15.30, nell’aula magna del liceo classico Mario Pagano in via Scardocchia a Campobasso.

‘Allena il modo di vedere lo sport’, il titolo dell’evento che verrà aperto dalla presidentessa dell’USSI Molise Valentina Ciarlante, dai saluti delle istituzioni presenti e dei coordinatori regionali delle associazioni partner. A seguire l’introduzione ai lavori del vicepresidente vicario Mauro Carafa e gli interventi del tecnico FIGC e docente Unimol Marco Maestripieri e del medico Amedeo Caruso.

La giornata rientra nel progetto rivolto agli over 64 proposto dalla società in house del ministero dell’Economia ‘Sport e Salute’ ed è finalizzato a promuovere la cultura del movimento e della sana alimentazione.

L’iniziativa si avvale del patrocinio del CONI, vede come capofila l’Unione Stampa Sportiva Italiana e coinvolge le altre associazioni Benemerite del Comitato olimpico nazionale italiano AICS, ANSMES, APEC e CISCOD.

Al termine del convegno si procederà a una dimostrazione pratica per il benessere fisico nel campo sportivo polivalente del liceo Pagano.

Per garantire il distanziamento e il rispetto delle normative anti Covid-19 la capienza massima della sala è stata ridotta a 60 posti.