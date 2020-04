“Uso utilitaristico della legge elettorale”, il Pd presenta la mozione di sfiducia a Toma

“Sarà presentata il 5 maggio, alla fine della fase 1 dell’emergenza”

“È crisi di governo. La direzione del Pd Molise – si legge in una nota – riunitasi oggi 19 aprile 2020 ha votato all’unanimità per presentare la mozione di sfiducia al presidente della Regione Donato Toma per un uso cinico, maldestro ed utilitaristico della legge elettorale e la pessima gestione dell’emergenza Covid19 e la rimozione del direttore Asrem Oreste Florenzano per palese incapacità di gestione della stessa emergenza.

“Presentereno la mozione di sfiducia in data 5 maggio 2020 – ha dichiarato il segretario Pd Vittorino Facciolla – anche se il presidente ed il direttore dovrebbero essere rimossi dai loro incarichi oggi stesso, così da impedirgli di danneggiare ulteriormente il Molise ed i suoi cittadini. Abbiamo scelto di presentare la mozione il giorno dopo la fine della fase uno dell’emergenza, questo per dare modo al Consiglio regionale di discutere e approvare il Bilancio e come puro atto di responsabilità nei confronti dei molisani”.