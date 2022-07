Usca, l’Asrem cerca medici: contratto a tre mesi

L’Azienda sanitaria regionale del Molise ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di una short list per il conferimento di incarichi provvisori

L’Azienda sanitaria regionale del Molise ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di una short list per il conferimento di incarichi provvisori, della durata di tre mesi, da destinare al potenziamento della Continuità assistenziale (Ca) per garantire l’assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid-19.

Il provvedimento è stato emanato in vista della ripresa delle attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) ferme dallo scorso primo luglio.