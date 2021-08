Usb Forestali: «L’emergenza incendi ha messo in evidenza la necessità della presenza qualificata degli operatori AIB»

«L’emergenza incendi degli ultimi giorni in particolare – si legge in una nota a firma di Giuseppe Pavone, Donato Di Blasio e Stefano Bellini (RSA USB Forestali Molise) – che ha visto la nostra Regione martoriata purtroppo, ha messo in evidenza l’assoluta necessità della presenza altamente qualificata degli operatori AIB dislocati nei vari nuclei del Molise, ma più in generale dell’operaio forestale. La prevenzione e la messa in sicurezza dei territori dal rischio incendi è imprescindibile. Crediamo nella maniera più assoluta che questi lavoratori, precari per eccellenza da cinquanta anni, abbiamo il diritto, come da tempo sosteniamo, di essere stabilizzati è inquadrati in pianta stabile nella struttura Regionale, sia per quanto concerne la forestazione sia per quanto riguarda la protezione Civile. La professionalità, lo spirito di sacrificio, uniti ad una conoscenza minuziosa delle superfici boscate e più in generale di tutto il territorio Regionale, vanno assolutamente valorizzate al fine di evitare tragedie come quella che ha vissuto gran parte del basso Molise nella giornata di domenica 01 agosto. Parliamo di lavoratori precari che mettono a repentaglio la propria incolumità e che molto spesso non hanno alcuna garanzia di continuità lavorativa. I fondi del Recovery, come già da tempo sosteniamo, unitamente alle risorse del nuovo PSR, devono assolutamente rappresentare una possibilità, forse irripetibile, per inquadrare in maniera stabile i lavoratori forestali. C’è estrema necessita che la politica, finalmente inizi un ragionamento serio mirato alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi, ovviamente questo ragionamento non può nella maniera più assoluta non vedere protagonisti i lavoratori forestali. Ci sentiamo di esprimere grande apprezzamento per i nostri colleghi che hanno lottato negli ultimi giorni per domare i tanti roghi presenti nella nostra Regione e per i quali nessuno ha speso una parola, anzi sono stati completamente ignorati. USB Forestali Molise, come al solito continuerà la battaglia per la stabilizzazione di questi lavoratori presentando proposte valide e realizzabili con un minimo di volontà politica, sfruttando come prima detto le risorse previste nel Recovery, dove circa il 70% dei fondi sono destinati all’ambiente, e i fondi del nuovo piano di sviluppo rurale. L’opportunità è grande ed irripetibile, non possiamo permetterci in alcun modo di farcela sfuggire».