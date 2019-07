Usa un bosco pregiato come discarica, 1000 euro di multa

I Carabinieri Forestali di Isernia, durante i servizi di controllo del territorio per la tutela paesaggistica e il contrasto all’abbandono di rifiuti, dopo accurate indagini, hanno individuato e sanzionato una persona per violazione delle norme a tutela dell’ambiente.

In particolare, il soggetto sanzionato abbandonava illecitamente rifiuti domestici, vecchio mobilio ed altro materiale, in una zona boschiva ad alto pregio ambientale. L’area protetta veniva tempestivamente ripulita e ripristinata a cura dell’Ente locale, mentre a carico del responsabile si provvedeva a contestare la sanzione amministrativa per un importo pari a circa 1000 euro. Continua senza sosta il monitoraggio dell’ambiente da parte dei Carabinieri Forestali, per garantire la salubrità del territorio, delle acque e dell’aria che respiriamo.