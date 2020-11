Ururi, auguri di pronta guarigione per Giuseppina Perrotta

Sei una donna forte, sei un punto di riferimento per tutti noi. In questo momento di difficoltà ti siamo vicini con tutto il nostro cuore. Affidati a Dio e non abbatterti: il nostro amore è la tua forza e ti dà coraggio in ogni situazione. Non arrenderti, noi ci siamo e non ti lasceremo mai. Sei una donna forte, sei un punto di riferimento per tutti noi. In questo momento di difficoltà ti siamo vicini con tutto il nostro cuore. Affidati a Dio e non abbatterti: il nostro amore è la tua forza e ti dà coraggio in ogni situazione. Non arrenderti, noi ci siamo e non ti lasceremo mai. Da parte di tua figlia Maria Cinzia, tuo genero, i tuoi nipotini e da parte di tuo figlio Cristian e dalla tua nuora Irene.