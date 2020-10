Ururi, associazione italo-albanese di Bologna dona 600 volumi alla biblioteca

Domenica 4 ottobre 2020, Pirro Quendro, Presidente dell’Associazione culturale italo-albanese “La Svolta” di Bologna è tornato a far visita il Comune di Ururi donando circa 600 volumi alla biblioteca del paese. In questi mesi, sempre molto attento alle dinamiche culturali dei Paesi Arbëresh, Pirro è riuscito a raccogliere importanti riviste e volumi dalle più importanti biblioteche emiliane. Questa donazione è un tassello importante per la comunità di minoranza linguistica poiché, oltre a certificare il solido rapporto tra l’amministrazione comunale Primiani e le associazioni arbëresh che operano sul territorio nazionale, permette alla biblioteca di arricchirsi ulteriormente di opere di caratura culturale elevata. Nella foto il presidente Pirro Quendro e il consigliere comunale con delega alla cultura, Emiliano Plescia