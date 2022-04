Ururi, anniversario di matrimonio per Domenico Ciota e Maria Cinzia Capetola

Ogni giorno è un’occasione per dirci grazie, per ripercorrere tanti momenti passati insieme. Gioie, difficoltà, paure, soddisfazioni e speranze nella luce della vita di una famiglia e nelle piccole grandi cose. Tutto si racchiude nell’amore della nostra coppia e nei tre figli meravigliosi che Dio ci ha donato. Condividiamo questo diciassettesimo anniversario di matrimonio in un grande abbraccio insieme a loro… Maria Cinzia per Domenico con Adriana, Angelo e Alessandro. Auguri di cuore!