Urla, mobili spostati e colpi alle pareti “da far tremare i muri”, nei guai ‘vicina molesta’

La donna da diversi mesi importunava i residenti al piano di sopra del condomonio. Nei suoi confronti è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime

Divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle persone offese da una donna che da diversi mesi importunava i propri vicini di casa, residenti al piano di sopra. Nei suoi confronti è scattata l’accusa di atti persecutori. Le indagini, che si sono concluse nel pomeriggio del 19 dicembre quando gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno eseguito l’ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai vicini di casa, hanno preso avvio dalle denunce delle persone offese, tutte facenti parte dello stesso nucleo familiare, che si sono rivolte alle forze dell’ordine perché esasperate dalle continue molestie provenienti dall’inquilina del piano inferiore.

Fin dalle prime ore del mattino le vittime erano costrette a tollerare i continui rumori molesti che l’indagata provocava con lo spostamento volontario dei mobili e colpi intenzionali sulle pareti. Colpi “di una intensità tale – si legge in una nota stampa della Procura di Campobasso – da far vibrare le mura fino al piano superiore. Erano inoltre frequenti urla, grida, anche di carattere offensivo, dirette ai vicini di casa i quali erano arrivati perfino a limitare i propri spostamenti all’interno dello stabile per evitare qualsiasi incontro con la donna.

Anche gli altri abitanti del palazzo, vittime indirette di tali condotte, hanno confermato gli episodi molesti e dalle loro dichiarazioni è emersa una situazione di convivenza, all’interno del condominio, particolarmente compromessa e resa intollerabile proprio dai comportamenti della donna.

Simili fenomeni che, chiaramente incidono sulla serenità personale e sulla tranquillità domiciliare e che sono costantemente monitorati dalle forze dell’ordine e dalla magistratura”.