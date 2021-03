Urla e litigi in consiglio regionale, lo spettacolo indecente nella massima Assise del Molise (VIDEO)

Una giornata difficile, eufemismo, quella vissuta ieri in consiglio regionale. Dove è arrivata la mozione di sfiducia al presidente Toma. Poi respinta dall’Aula per un solo voto. Ma le quasi 8 ore vissute a Palazzo D’Aimmo sono state ad altissima tensione. Prima le proteste dei tanti cittadini fuori dai cancelli che hanno fatto sentire la propria voce con momenti di alta tensione. Poi il malore occorso al compagno della consigliera Aida Romagnuolo con l’arrivo dell’ambulanza. Qualcuno aveva pensato che fosse una strategia per fare in modo che la pasionaria lasciasse l’Aula. E invece la Romagnuolo è stata presente ed ha confermato il suo sì alla sfiducia. E, infine, i tanti scontri che ci sono stati tra rappresentanti delle opposte fazioni. Con grida, urla scomposta e violenti litigi, degni del miglior mercato rionale, non certo di un luogo istituzionale che rappresenta la massima assise regionale.

Di seguito i momenti di maggiore tensione vissuti ieri in Aula.

GRECO VS CEFERATTI

NIRO VS GRECO, FONTANA E FANELLI E CAVALIERE VS 5 STELLE

FANELLI VS DI LUCENTE