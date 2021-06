Urge funzionario presso ufficio Giudice di pace. Cisl Fp sollecita e… critica

Il sindacato CISL FP, sta sollecitando l’attivazione del procedimento di assegnazione/messa a disposizione di 1 (una) unità di Funzionario Giudiziario (Cat. D Enti Locali), presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Venafro, con estrema urgenza.

Tale assegnazione invero doveva essere fatta sin dal 02.03.2021, data in cui è cessato da detto servizio il precedente Funzionario Giudiziario.

“A causa della Vostra inerzia – scrive il sindacato in una nota inviata al Sindaco di Venafro, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio e al Giudice di Pace – risulta in tutta evidenza scoperto il relativo servizio, come risulta anche da lamentele da parte dell’Ordine degli Avvocati di Isernia ed in particolare per il mancato rilascio delle formule esecutive”.

“Allo stato infatti – prosegue il sindacato – non esiste all’interno dell’Ufficio del Giudice di Pace di Venafro, sin dal 02.03.2021, nessuna unità di personale che abbia i requisiti per la suddetta funzione.

Tanto premesso, sia a tutela dei dipendenti dell’Ufficio del G. d. P., sia a tutela del buon andamento degli uffici ex art. 97 della Costituzione, si sollecitano gli organi e autorità in indirizzo, ciascuna per le proprie responsabilità, a dare immediata attuazione all’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo 156/2012 e s. m. i., provvedendo all’immediata immissione in servizio del nuovo Funzionario Giudiziario onde rimuovere il vuoto di organico e riprendere la corretta attuazione del servizio per tutti gli adempimenti che per legge spettano al predetto Funzionario Giudiziario”.