“Urban Termoli Trail”, l’AMA prima alla ScopriTermoli 2019

REDAZIONE TERMOLI

Domenica 8 dicembre scorso si è disputato l’Urban Termoli Trail, la 15^ edizione della ScopriTermoli, la corsa dell’Immacolata, con partenza alle ore 10,00 dalla centralissima Piazza Vittorio Veneto a Termoli.

L’evento organizzato dall’ASD Runners Termoli, in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Molise, patrocinato dal Comune di Termoli, ha inteso intraprendere azioni mirate a rendere la manifestazione un evento sostenibile, accessibile, una esperienza nuova ed entusiasmante.

Grazie alla spettacolarità del percorso, scelto con cura dagli organizzatori della Runners Termoli, la manifestazione da quattro anni ha assunto la veste di Urban City, nel rispetto delle norme federali che prevedono questa categoria di gare quando non superano il 20% di asfalto e sono interessate da percorsi naturalistici o da borghi antichi e di particolare interesse storico/culturale.

10 km per i più veloci che hanno approfittato dell’altimetria favorevole per migliorare il proprio personale, ma 10 km di emozioni per chi ha voluto godersi il passaggio nel borgo antico sotto le mura del Castello Svevo, sfiorando la Cattedrale e il muraglione perimetrale dal quale è stato possibile ammirare a sud il promontorio del Gargano e le isole Tremiti, mentre a nord la Maiella innevata in tutta la sua maestosità.

Gli atleti hanno corso anche lungo la battigia, sfiorando le onde che invadono la sabbia, respirado la brezza marina, per poi rientrare sul Corso Nazionale, dopo aver percorso tutto il nuovissimo lungomare nord della cittadina adriatica molisana.

Non sono mancate le gare collaterali riservate alle categorie per i più giovani, agli amici a quattro zampe e la passeggiata da 5 km non competitiva, che hanno permesso a tutti di partecipare a questo evento unico nel Molise, al quale è stato abbinato anche un concorso fotografico. Partner dell’iniziativa l’AVIS Termoli e l’Istituto Alberghiero di Termoli, che ha curato l’organizzazione con prodotti di aziende locali dell’ottimo ristoro finale.

L’ha spuntata su tutti Stefano Ronchetti, della The Hurricane S.S.D., che ha tagliato il traguardo dopo soli 36′ 14″, alla rispettabile media di 3″ 37″/km. Al femminile, secondo posto per Antonella Ciaramella, dell’Atletica Molise Amatori, giunta dopo 44′ 36″, alla media di 4′ 27″/km, subito dopo Rosalba Monachese, della Podistica S. Salvo, sul gradino più alto del podio femminile, col tempo di 43′ 22″, alla media di 4′ 20″/km. Nella speciale classifica delle Società, 1° posto per la società del Presidente Franco Pietrunti, l’Atletica Molise Amatori, con venti atleti che hanno completato la gara. Fra questi, oltre alla brava Antonella Ciaramella, sul podio anche Bernardo Cosimi e Vittorio Moffa, rispettivamente 1° e 5° nella Categoria SM65, Leonardo Manna, 1° nella Categoria SM75, e il sempre giovane Benito Grieco, 1° nella Categoria SM80. Hanno egregiamente contribuito al prestigioso 1° posto dell’AMA fra le Società anche Pasqualino Pietrarca, Gregorio e Bruno Ricciuto, Antonio Marandola, Matteo Valente, Angelo Cioccia, Mario Presutti, Nicola Tudino, Alessandro Moffa, Antonio Colasanto, Sergio Di Nonno, Ugo Giuliano, Antonio De Lucia, Guido Vincenzo Ponzio e Giovanni Coco. Un ringraziamento a tutti gli atleti dell’AMA che hanno partecipato alla gara e agli organizzatori della manifestazione, che è risultata ancora più piacevole anche per il bellissimo clima quasi primaverile.