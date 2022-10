“Urban Nature: festa della natura in città”, escursione guidata lungo il “Sentiero Italia”di Pesche

Nel fine settimana dell’8 e 9 ottobre 2022 torna “Urban Nature: la festa della natura in città”, evento del WWF alla sua VI edizione che vuole rendere evidente la presenza e il valore della natura nelle città e, con la collaborazione dell’Arma, in molte delle 130 Riserve Naturali dello Stato gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

In Molise l’iniziativa è affidata al Reparto CC Biodiversità di Isernia che, per l’occasione, apre al pubblico la più “giovane” riserva naturale orientata presente sul territorio molisano, la R.N.O. Pesche, uno dei rari casi in Italia di area protetta istituita su terreni comunali, proprietà di enti ecclesiastici e di privati cittadini, anello di collegamento tra la regione bioclimatica mediterranea e quella temperata e scrigno di biodiversità animale e vegetale.

Questo Reparto, aderendo alla manifestazione nella giornata di sabato 08 ottobre, organizza una escursione guidata lungo il “Sentiero Italia” del CAI, con partenza dalla Sede della Riserva nel centro storico di Pesche (IS), arrivo in località Fonte Majuri e ritorno sul medesimo percorso, secondo il programma dettagliato nell’allegata locandina.