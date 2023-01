Uomo trovato morto nell’abitacolo di un’auto nelle campagne di Ripalimosani

Qualora il magistratio decidesse di disporre l’autopsia, un passo importante verrà fatto nella ricostruzione di un episodio che sta facendo discutere la comunità di Ripalimosani. Lunedì scorso, durante la mattinata, un uomo di 58 anni è stato ritrovato privo di vita nell’abitacolo di un’auto alla periferia del paese ed i Carabinieri della locale Stazione stanno in queste ore espletando tutte le verifiche ed indagini di rito.

Si tratta di un uomo originario di Termoli che da tempo viveva a Ripalimosani con la sua compagna. Quest’ultima, nella serata di domenica, sarebbe stata la prima ad avvisare i Carabinieri, preoccupata dal fatto che l’uomo non avesse fatto ritorno a casa.

Al momento si fanno solo supposizioni, la reale causa del decesso è affidata, dunque, ad un probabile approfondimento medico-legale. (nella foto in alto e in home page la caserma dei Carabinieri di Ripalimosani)