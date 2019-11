Uomo privo di vita trovato nella sua abitazione, indaga la Polizia

Un uomo privo di vita è stato ritrovato un’ora fa (ore 12:35 del 19 novembre) in un’abitazione nascosta dalla fitta vegetazione in via San Giovanni a Campobasso, in prossimità della rotonda che immette su via Puglia. Sul posto in questo momento ci sono gli operatori del 118, agenti della Polizia Squadra Volante e i colleghi della Polizia Scientifica. In attesa che il magistrato dia disposizioni ulteriori emergono informazioni ancora non ufficialmente confermate. Ma la causa del decesso potrebbe essere attribuita ad un gesto volontario.