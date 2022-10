Uomo e natura, un rapporto complicato in scena tra strade e teatro

Presentato all’ex Gil di Campobasso il progetto “San Giuliano di Puglia, la storia di un borgo antico” a cura dell’associazione “Best Stage” in occasione del ventennale del terremoto che si articolerà in una due giorni (22 e 23 ottobre) di iniziative che culminerà nello spettacolo teatrale “Il Vajont di tutti” firmato da Andrea Ortis

L’intervento dell’uomo e la risposta della natura è il filo conduttore che collega idealmente il nord al sud dell’Italia con eventi disastrosi e sempre più vittime. Tra meno di venti giorni ricorrerà in Molise il ventennale del terremoto di San Giuliano di Puglia, la tragedia che più ha segnato la storia recente della regione. In un percorso di ricostruzione, ricordo e riflessione nasce e si snoda il progetto “San Giuliano di Puglia, la storia di un borgo antico” curato dall’associazione culturale Best Stage e costruito con la collaborazione del bando della Regione Molise “Turismo è cultura”, il patrocinio del Comune di San Giuliano di Puglia e il contributo di numerose associazioni locali.

Nel paese raso al suolo dal sisma del 2002, distrutto dal dolore della morte di 27 bambini e della loro maestra, il 22 e 23 ottobre prossimi si svolgeranno importanti iniziative mirate, attraverso la conoscenza e l’approfondimento di territorio e storia, a indagare il delicato rapporto tra “uomo e natura” che sono state presentate questa mattina, mercoledì 12 ottobre, al palazzo dell’ex Gil a Campobasso dall’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, dal sindaco Giuseppe Ferrante, dal regista, Andrea Ortis, che ha firmato lo spettacolo teatrale molto atteso “Il Vajont di tutti, riflessi di speranza” che andrà in scena domenica 23 alle 20:30 al palazzetto dello Sport del paese e da Lara Carissimi, scenografa della rappresentazione.

Sabato 22 si terrà invece una visita guidata tra le vie del borgo con approfondimenti storici, architettonici ed artistici a partire dalle 10:15 e, a seguire, al museo multimediale M3TE il regista Ortis curerà l’incontro di approfondimento “Uomo e natura”. Domenica 23, infine, ci sarà una nuova visita guidata tra le vie del borgo dalle 15, seguita dall’aperitivo alle 19 a base di prodotti enogastronomici del territorio.