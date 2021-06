Uomo di 54 anni originario di Campobasso muore in un incidente stradale

Un uomo di 54 anni, originario di Campobasso, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale verificatosi nelle prime ore del mattino di oggi 7 giugno. Era alla guida di un furgone Fiorino che, per cause che devono essere accertate, si è scontrato con un Tir, in un tratto rettilineo sulla Statale 17 in territorio di Volturara Appula in provincia di Foggia. Praticamente la strada che collega il capoluogo pugliese con Campobasso. Nella foto pubblicata dal sito web di ANTENNA SUD si può notare la tragicità dell’impatto che non ha lasciato scampo al molisano. Illeso il conducente del mezzo pesante