Uomo di 50 anni trovato senza vita nella stanza di un b&b

E’ stato trovato senza vita all’interno della camera di un B&B di Termoli nei pressi dell’ospedale San Timoteo un 50enne di Isernia.

L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, era in città per alcuni lavori. A dare l’allarme sarebbero stati i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

A quel punto i familiari hanno chiesto alla struttura di verificare quello che fosse successo e nell’aprire la porta della stanza hanno trovato il 50enne senza vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Termoli e i medici del 118. E’ stata avvertita immediatamente anche la Procura di Larino. Dopo il nulla osta la salma sarà trasferita presso l’obitorio del San Timoteo.

E’ probabile che l’uomo abbia perso la vita a causa di un malore.